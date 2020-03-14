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Музей, посвященный блокаде Ленинграда, откроется в Петрозаводске

Новости. Общество
13:05, 15 Марта 2020
фото: Любовь Козлова/ИА "Республика"
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Власти Петрозаводска выделили городскому обществу блокадников новые помещения для организации музея памяти блокады Ленинграда.

В воскресенье, 15 марта, глава Петрозаводска Ирина Мирошник встретилась с членами городской общественной организации блокадников и обсудила планы по созданию музея памяти блокады Ленинграда.


фото Любови Козловой/ИА "Республика"

На сегодняшний день общество блокадников располагается в подвальных помещениях в Закаменском переулке, которые получила еще в 1992 году. Власти Петрозаводска приняли решение улучшить условия работы организации и выделили им новое место в здании на улице Ригачина.

Именно там и планируется создать музей, посвященный блокаде Ленинграда. Ирина Мирошник заверила, что все организационные, юридические и финансовые вопросы возьмет на себя администрация. А члены общественной организации блокадников выступят в качестве экспертов при создании экспозиции. Помимо прочего, общественной организации предложили проводить в музее встречи и экскурсии, делиться с посетителями воспоминаниями о жизни в осажденном городе.

"Помещение потребует ремонта и оформления, — сказала Мирошник. – Администрация города возьмет на себя эти расходы, и на безвозмездной основе мы предоставим дополнительные площади для размещения музея. Мы также рассчитываем, что со временем организация "Жители блокадного Ленинграда" переедет туда в своей офисной части".

Несмотря на предоставленные новые помещения для музея, за блокадниками оставили и их старые комнаты в подвале в Закаменском переулке, которыми они смогут пользоваться столько, сколько захотят. И с мая 2020 года им не придется оплачивать коммунальные услуги.

"Депутатский корпус поддержал финансирование ветеранских организаций, деньги в бюджете заложены. И надеемся, что Петрозаводск приобретет новый интересный музей, и память о той великой войне останется в умах детей, которые будут его посещать, и гостей города", — сказал спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

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Комментарии

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2020-03-15 14:12:03
Я предлагал чай с калитками 22 апреля, но Иришка глубже копнула. Молодец.
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