Музей Пушкина предлагает поздравить поэта

Всероссийский музей А.С. Пушкина объявляет о начале масштабной акции ко дню рождения гения русского слова.

С 30 марта по 1 июня любой желающий может поздравить Пушкина, разместив свои видео или фотографии с поздравлениями и признаниями в любви великому поэту в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Tweetter, Instagram с хэштегом #СДнемРожденияПушкин2018 #HappyBirthdayPushkin2018 и отметив Всероссийский музей А.С. Пушкина или оправив их на адрес электронной почты pushkinbirthday@museumpushkin.ru.



Задумывая этот проект, в музее попытались сделать Пушкина не частью обязательной школьной программы, а показать прямые отношения человека с великим поэтом, дать возможность людям почувствовать себя сопричастными его гению.

Все поздравления участников акции в этом году будут представлены в рамках торжественных мероприятий 6 июня во дворе Мемориального музея-квартиры А.С. Пушкина и на официальном сайте музея www.museumpushkin.ru, а также в социальных сетях.

Впервые акция прошла в 2017 году, когда музей получил более тысячи поздравлений со всей России и из-за рубежа. География акции оказалась поистине масштабной: от Чеченской Республики до Хабаровского края. К акции присоединились жители Великобритании, Австралии и Турции. В проекте приняли участие люди самых разных возрастов и социального статуса; это были как личные поздравления, так и от классов, школ, университетов, жителей одного села или района. Проект поддержали актер Михаил Боярский, дизайнер Татьяна Парфенова, известный британский актер Джереми Айронс, коллекционер и меценат князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский и многие другие. Акция получила освещение в СМИ и стала дипломантом конкурса "Музейный Олимп-2017".