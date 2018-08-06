Музей "Кижи" и национальный парк "Уишань" подписали меморандум об укреплении дружбы и сотрудничества

3 августа состоялся визит официальной делегации провинции Фуцзянь (Китайская Народная Республика) на остров Кижи.

Делегацию возглавили начальник отдела пропаганды комитета Коммунистической партии Китая провинции Фуцзянь Лян Цзянъюн и генеральный директор национального парка "Уишань" Линь Яцю.

В январе 2018 года представитель музея "Кижи" Валерий Кирьянов побывал в национальном парке "Уишань" во время официального визита делегации Республики Карелия в провинцию Фуцзянь. Во время проведенных тогда переговоров китайской стороне были переданы предложения по развитию сотрудничества, ставшие основой для совместного меморандума об укреплении дружбы и сотрудничества между национальным парком "Уишань" и музеем-заповедником "Кижи".

На острове Кижи для делегации из Китая была подготовлена большая программа. На обзорной экскурсии гости познакомились с основной экспозицией музея "Кижи", жемчужиной которой является Кижский архитектурный ансамбль. Около дома Ошевнева делегацию ждал музыкальный сюрприз: фольклорно-этнографический ансамбль музея исполнил не только фрагменты заонежских песен и танцев, но и всеми любимую в России и Китае песню "Катюша", которую с удовольствием подхватили члены китайской делегации. Приятной неожиданностью для руководителя делегации господина Лян Цзянъюна было встретить земляков на острове Кижи из родной для него провинции Фуцзянь.

По окончании экскурсии состоялись переговоры между директором музея-заповедника "Кижи" Еленой Богдановой и руководством китайской делегации.

Господин Лян Цзянъюн отметил, что, по его мнению, "Кижский погост" заслуженно является объектом ЮНЕСКО и, как и "Горы Уишань", включен в список ЮНЕСКО сразу по культурным и природным критериям.

По его информации, ежегодно национальный парк "Уишань" посещают миллионы туристов. Вопросам развития парка, как знакового объекта, правительство провинции Фуцзянь придаёт большое значение. Осуществляется значительное государственное финансирование парка, туда направляются лучшие кадры.

Господин Лян Цзянъюн пригласил делегацию музея "Кижи" посетить провинцию Фуцзянь с ответным визитом в согласованные сроки.

Стороны договорились провести во второй половине июля 2019 года совместный чайный фестиваль на острове Кижи, где будут представлены "копорский" чай и известный во всем мире уже более двухсот лет чай из национального парка "Уишань", который в том числе продают под брендом "английского чая".

Также были достигнуты договоренности об обмене фотовыставками, о взаимодействии в сфере управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и сотрудничестве в области продвижения и развития туризма. Так, господин Лян Цзянъюн обещал дать указания о транслировании видеороликов о музее-заповеднике "Кижи" на китайском телевидении и помочь в регистрации страницы музея в социальных сетях Китая.

Статус ЮНЕСКО позволяет привлекать ежегодно в музей "Кижи" десятки тысяч иностранных туристов, в числе которых и тысячи туристов из Китая. Музей-заповедник "Кижи" сегодня проводит последовательную и планомерную работу по привлечению китайских туристов, создаёт для них комфортные условия пребывания и родную языковую среду. На китайском языке выпущен видеоролик и полиграфическая продукция, дополнена система туристкой навигации, записан аудиогид.

Господин Лян Цзянъюн решил поставить задачу Государственному комитету провинции Фуцзянь по туризму по увеличению туристического потока из провинции Фуцзянь в Кижи. Ожидается, что в 2019 году Россию посетят не менее 80 тысяч туристов из провинции Фуцзянь, в том числе не менее 20 тысяч человек приедут на остров Кижи.

Итогом переговоров стало подписание меморандума об укреплении дружбы и сотрудничества между национальным парком "Уишань" и музеем-заповедником "Кижи", который с российской стороны подписала директор музея Елена Богданова, а с китайской – генеральный директор парка господин Линь Яцю. Елена Богданова выразила уверенность, что меморандум станет основой для развития взаимовыгодного сотрудничества не только по обмену опытом в сфере управления объектом ЮНЕСКО и развития туризма, но и в области выполнения совместных событийных, выставочных, учебных и научных мероприятий, а также в части продвижения туризма на территориях сторон.

Музей "Кижи" также подготовил и передал китайской стороне для согласования план совместных мероприятий до 2020 года.