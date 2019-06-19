Музей-заповедник "Кижи" подготовил выездные экскурсионные программы

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В этом туристическом сезоне гостей острова ждет масса новых увлекательных тематических экскурсий и интерактивных программ.
В музее-заповеднике "Кижи" можно приобрести комплексные экскурсионные программы, которые включают в себя не только обслуживание на острове, но и трансфер из Петрозаводска до острова Кижи и обратно.
Кроме базовых экскурсионных предложений, специалистами музея разработаны дополнительные тематические экскурсии и интерактивные программы. Длительность всех дополнительных программ не более 45 минут.
Узнать больше о традициях судостроения и знаменитой лодке-кижанке поможет тематическая экскурсия "Кижская гавань". На острове также можно совершить водную прогулку на лодке-кижанке и полюбоваться видами острова с воды.
Ощутить многообразие местных фольклорных традиций, послушать протяжные северные песни, былины позволит интерактивная программа "Музыка северной деревни".
Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Ощутить многообразие местных фольклорных традиций, послушать протяжные северные песни, былины позволит интерактивная программа "Музыка северной деревни".
Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Также можно полюбоваться на заповедный остров и знаменитые Кижские шхеры с высоты птичьего полета, познакомиться с выставкой старинных колоколов, привезенные из разных мест Заонежья.
Хотите совершить увлекательную поездку по кижским деревням Ямка и Васильево? Специально для вас прогулка в бричке запряженной лошадьми "Деревни острова Кижи".
Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Хотите совершить увлекательную поездку по кижским деревням Ямка и Васильево? Специально для вас прогулка в бричке запряженной лошадьми "Деревни острова Кижи".
Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Посетители острова Кижи могут принять участие в увлекательных мастер-классах.
Специально для любителей активного отдыха разработана велоэкскурсия "Потаенные Кижи".
Музейные специалисты проведут для вас мастер-класс по приготовлению настоящих карельских или вепсских калиток, сульчин, пряженцев, кейтинпийрат и других блюд традиционной кухни коренных народов Карелии.
Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Музейные специалисты проведут для вас мастер-класс по приготовлению настоящих карельских или вепсских калиток, сульчин, пряженцев, кейтинпийрат и других блюд традиционной кухни коренных народов Карелии.
Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Для любителей охоты – экскурсия "Охотничья тропа".
Специально для детей на острове Кижи разработана интерактивная экскурсия "Здравствуй, чудо остров!".
Узнать подробнее о поездке на остров Кижи или задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7-921-224-53-58 или +7-8142-79-98-77 или по электронной почте booking@kizhi.karelia.ru.
Гости острова Кижи имеют возможность совершить двухчасовую водную прогулку на катере.
Забронировать поездку на остров можно на сайте музея "Кижи".
Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Гости острова Кижи имеют возможность совершить двухчасовую водную прогулку на катере.
Забронировать поездку на остров можно на сайте музея "Кижи".
Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
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