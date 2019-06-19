Подписаться
Новости. Культура
13:03, 19 Июня 2019
фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский

Музей-заповедник "Кижи" подготовил выездные экскурсионные программы

Загрузка...

В этом туристическом сезоне гостей острова ждет масса новых увлекательных тематических экскурсий и интерактивных программ.

В музее-заповеднике "Кижи" можно приобрести комплексные экскурсионные программы, которые включают в себя не только обслуживание на острове, но и трансфер из Петрозаводска до острова Кижи и обратно.

Кроме базовых экскурсионных предложений, специалистами музея разработаны дополнительные тематические экскурсии и интерактивные программы. Длительность всех дополнительных программ не более 45 минут.



Ощутить многообразие местных фольклорных традиций, послушать протяжные северные песни, былины позволит интерактивная программа "Музыка северной деревни".


Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Узнать больше о традициях судостроения и знаменитой лодке-кижанке поможет тематическая экскурсия "Кижская гавань". На острове также можно совершить водную прогулку на лодке-кижанке и полюбоваться видами острова с воды.



Хотите совершить увлекательную поездку по кижским деревням Ямка и Васильево? Специально для вас прогулка в бричке запряженной лошадьми "Деревни острова Кижи".


Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Также можно полюбоваться на заповедный остров и знаменитые Кижские шхеры с высоты птичьего полета, познакомиться с выставкой старинных колоколов, привезенные из разных мест Заонежья.

Посетители острова Кижи могут принять участие в увлекательных мастер-классах. 



Музейные специалисты проведут для вас мастер-класс по приготовлению настоящих карельских или вепсских калиток, сульчин, пряженцев, кейтинпийрат и других блюд традиционной кухни коренных народов Карелии. 


Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Специально для любителей активного отдыха разработана велоэкскурсия "Потаенные Кижи". 

Для любителей охоты – экскурсия "Охотничья тропа"

Специально для детей на острове Кижи разработана интерактивная экскурсия "Здравствуй, чудо остров!".



Гости острова Кижи имеют возможность совершить двухчасовую водную прогулку на катере.

Забронировать поездку на остров можно на сайте музея "Кижи".


Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский
Узнать подробнее о поездке на остров Кижи или задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7-921-224-53-58 или +7-8142-79-98-77 или по электронной почте booking@kizhi.karelia.ru.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2019, 06:40
Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
15.06.2019, 09:00
В Петрозаводске женщина погибла под колесами иномарки

Аналитика

17.06.2019 15:23
Обществоведение
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 6
Почетный гражданин карельской столицы выступил против планов мэрии установить стелу "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".
Жертвы приватизации 9
17.06.2019 13:37
Как успешно продать образ Карелии китайскому раю?
17.06.2019 11:24
В ЖК "Народный" можно купить квартиры по очень низким ценам
17.06.2019 09:37
Большой ремонт Ирины Мирошник 20
14.06.2019 14:28
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2019 10:56
Личное мнение
"Дружба уже не так актуальна?" 12
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 12
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
архив чтиво

Медиа

Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019 17:58
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»