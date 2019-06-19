Музей-заповедник "Кижи" подготовил выездные экскурсионные программы

В этом туристическом сезоне гостей острова ждет масса новых увлекательных тематических экскурсий и интерактивных программ.

В музее-заповеднике "Кижи" можно приобрести комплексные экскурсионные программы, которые включают в себя не только обслуживание на острове, но и трансфер из Петрозаводска до острова Кижи и обратно.



Кроме базовых экскурсионных предложений, специалистами музея разработаны дополнительные тематические экскурсии и интерактивные программы. Длительность всех дополнительных программ не более 45 минут.

"Музыка северной деревни".





Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский



Ощутить многообразие местных фольклорных традиций, послушать протяжные северные песни, былины позволит интерактивная программа

Узнать больше о традициях судостроения и знаменитой лодке-кижанке поможет тематическая экскурсия. На острове также можно совершить водную прогулку на лодке-кижанке и полюбоваться видами острова с воды.

"Деревни острова Кижи".





Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский



Хотите совершить увлекательную поездку по кижским деревням Ямка и Васильево? Специально для вас прогулка в бричке запряженной лошадьми

Также можно полюбоваться на заповедный остров и знаменитые Кижские шхеры с высоты птичьего полета, познакомиться с выставкой старинных колоколов, привезенные из разных мест Заонежья.Посетители острова Кижи могут принять участие в увлекательных мастер-классах.







Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский



Музейные специалисты проведут для вас мастер-класс по приготовлению настоящих карельских или вепсских калиток, сульчин, пряженцев, кейтинпийрат и других блюд традиционной кухни коренных народов Карелии.

Специально для любителей активного отдыха разработана велоэкскурсияДля любителей охоты – экскурсияСпециально для детей на острове Кижи разработана интерактивная экскурсия





Забронировать поездку на остров можно на





Пресс-служба музея-заповедника "Кижи" / Игорь Георгиевский



Гости острова Кижи имеют возможность совершить двухчасовую водную прогулку на катере.Забронировать поездку на остров можно на сайте музея "Кижи".

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Узнать подробнее о поездке на остров Кижи или задать интересующие вопросы можно по телефонам: +7-921-224-53-58 или +7-8142-79-98-77 или по электронной почте booking@kizhi.karelia.ru.