Муж Наташи Королевой полностью обнажился

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, полностью обнажился для приема солнечных ванн, чем порадовал всех поклонниц.

Артист выложил в Instagram снимок, на котором позирует перед окном, напрягая мышцы груди и пресса. Он полностью обнажен, пишет Cosmopolitan.

Впрочем, принятая Тарзаном поза позволяет придерживаться правил приличия. Волосы мужчины распущены по плечам. Сам он мечтательно смотрит вдаль.



Instagram

"Уже тепло. Но… пока через стекло…", – подписал Глушко свой откровенный снимок.

Многие поклонницы Сергея с энтузиазмом восприняли пост. Они радостно отметили, что фото будит в них весну и заряжает позитивом: "Прекрасен, вот приятно посмотреть", "Сразу на душе потеплело", "О, а давай еще на шпагат!".