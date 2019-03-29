Муж Наташи Королевой полностью обнажился

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Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, полностью обнажился для приема солнечных ванн, чем порадовал всех поклонниц.
Артист выложил в Instagram снимок, на котором позирует перед окном, напрягая мышцы груди и пресса. Он полностью обнажен, пишет Cosmopolitan.
Впрочем, принятая Тарзаном поза позволяет придерживаться правил приличия. Волосы мужчины распущены по плечам. Сам он мечтательно смотрит вдаль.
"Уже тепло. Но… пока через стекло…", – подписал Глушко свой откровенный снимок.
Многие поклонницы Сергея с энтузиазмом восприняли пост. Они радостно отметили, что фото будит в них весну и заряжает позитивом: "Прекрасен, вот приятно посмотреть", "Сразу на душе потеплело", "О, а давай еще на шпагат!".
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