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Муж расстрелял блогершу во время ссоры из-за откровенного видео

Новости. Общество
23:30, 28 Января 2021
фото: © Fotolia / kantver
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В Бразилии мужчина расстрелял свою жену — TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин — во время ссоры из-за видео.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По информации СМИ, трагедия произошла 24 января во время семейного барбекю. Причиной конфликта стал один из роликов, опубликованный Сиолин в соцсети.

Мужчина разозлился на супругу из-за слишком откровенного содержания видео и выстрелил в нее 14 раз на глазах у 16-летней дочери, а затем покончил с собой.

Полиция обнаружила тела на заднем дворе загородного дома. При этом, помимо множества огнестрельных ран, у Сиолин нашли перелом правого плеча. Как сообщили полицейским друзья погибшей, пара часто ссорилась, в том числе прилюдно.

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