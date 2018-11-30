Муж сдал в полицию проводницу из Петрозаводска, воровавшую в вагонах белье

Мировой суд Петрозаводска принял решение по уголовному делу проводницы поезда "Петрозаводск-Санкт-Петербург", укравшей из вагона 24 комплекта постельного белья, на общую сумму более 15 тысяч рублей.

Заместитель Карельского транспортного прокурора Николай Вихров сообщил, что женщина совершала кражи в течение трех месяцев, пока работала проводницей.

О совершенном преступлении сообщил ее муж, недовольный тем, что супруга "захламляет квартиру".

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