Мужчин с высокими моральными и физическими качествами приглашают на службу в ОМОН в Карелии

Росгвардия в Карелии ищет кандидатов для похождения службы в ОМОН «Илвес».

На службу в специальное подразделение Управление Росгвардии по Карелии открыт конкурсный набор.

Требования к кандидатам:

- гражданство РФ;

- мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествам, прошедшие службу в вооруженных силах Российской Федерации;

- наличие образования не ниже полного среднего (11 классов);

- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений.

Особенности прохождения службы в ОМОН «Илвес»:

- возможность карьерного роста;

- надбавки за службу в специальном подразделении;

- возможность бесплатно обучаться в вузах системы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД России (получение высшего образования, переподготовка, повышение квалификации)

- льготное исчисление стажа службы из расчета один год службы за полтора года;

- страхование жизни и здоровья, вещевое, медицинское, пенсионное обеспечение, а также другие социальные льготы и гарантии;

- регулярные занятия по физической и огневой подготовке, возможность получения спортивных разрядов и спортивных званий по различным видам спорта.

По вопросам приема на службу обращаться по телефону: 77-14-71.

Ранее сообщалось, бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись в Карелию без потерь.