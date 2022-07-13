Мужчин с высокими моральными и физическими качествами приглашают на службу в ОМОН в Карелии

Росгвардия в Карелии ищет кандидатов для похождения службы в ОМОН «Илвес».
На службу в специальное подразделение Управление Росгвардии по Карелии открыт конкурсный набор.
Требования к кандидатам:
- гражданство РФ;
- мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествам, прошедшие службу в вооруженных силах Российской Федерации;
- наличие образования не ниже полного среднего (11 классов);
- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений.
Особенности прохождения службы в ОМОН «Илвес»:
- возможность карьерного роста;
- надбавки за службу в специальном подразделении;
- возможность бесплатно обучаться в вузах системы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД России (получение высшего образования, переподготовка, повышение квалификации)
- льготное исчисление стажа службы из расчета один год службы за полтора года;
- страхование жизни и здоровья, вещевое, медицинское, пенсионное обеспечение, а также другие социальные льготы и гарантии;
- регулярные занятия по физической и огневой подготовке, возможность получения спортивных разрядов и спортивных званий по различным видам спорта.
По вопросам приема на службу обращаться по телефону: 77-14-71.
Ранее сообщалось, бойцы Росгвардии, участвовавшие в спецоперации на Украине, вернулись в Карелию без потерь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание