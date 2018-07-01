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Новости. Общество
19:40, 01 Июля 2018

ФОТО: Мужчина без трусов на Красной площади протестует против пенсионной реформы

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Активист из Ростова-на-Дону Слава Шумский провел в столице одиночную акцию против повышения пенсионного возраста.

Об этом он сам сообщил 1 июля в Facebook, пишет Фонтанка.

Шумский вышел на Красную площадь голым, прикрывшись только табличкой "Ободрали до трусов". Акцию он назвал "Трусы протеста". Напомним, сегодня во многих городах России проходят митинги против пенсионной реформы. На Дальнем Востоке они уже завершились — обошлось без задержаний.


Напомним, о реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек, в некоторых городах пройдут митинги против реформы.

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