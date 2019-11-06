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Новости. Общество
19:10, 06 Ноября 2019
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Мужчина более десятка лет жил с ленточным червем в мозге

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В китайском городе Гуанчжоу врачи извлекли из мозга пациента 12-сантиметрового ленточного червя.

Китаец впервые почувствовал недомогание в 2007 году. Левая сторона его тела теряла чувствительность, он часто страдал от головной боли, пишет Lenta.ru.

Мужчина посетил нескольких специалистов, которые пытались выявить болезнь. Тогда у него диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Несмотря на прием назначенных медикаментов состояние китайца продолжало ухудшаться. Он начал страдать от частых припадков и провалов в памяти.

В 2018 году доктора обнаружили, что в мозгу мужчины 15 лет обитает ленточный червь. Эти паразиты обычно встречаются в желудках кошек и собак и крайне редко – у людей.

Медики рекомендовали больному пройти курс лечения без операционного вмешательства, так как червь находился слишком близко к жизненно важным частям мозга. Поскольку медикаменты никак не повлияли на паразита, хирурги решили провести рискованную операцию.

Сейчас он восстанавливается после операции. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-11-06 19:15:37
Заблудился. У наших людей в мозге живут телевизоры, неизвлекаемые.
Гость
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