Мужчина более десятка лет жил с ленточным червем в мозге

В китайском городе Гуанчжоу врачи извлекли из мозга пациента 12-сантиметрового ленточного червя.

Китаец впервые почувствовал недомогание в 2007 году. Левая сторона его тела теряла чувствительность, он часто страдал от головной боли, пишет Lenta.ru.

Мужчина посетил нескольких специалистов, которые пытались выявить болезнь. Тогда у него диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Несмотря на прием назначенных медикаментов состояние китайца продолжало ухудшаться. Он начал страдать от частых припадков и провалов в памяти.

В 2018 году доктора обнаружили, что в мозгу мужчины 15 лет обитает ленточный червь. Эти паразиты обычно встречаются в желудках кошек и собак и крайне редко – у людей.

Медики рекомендовали больному пройти курс лечения без операционного вмешательства, так как червь находился слишком близко к жизненно важным частям мозга. Поскольку медикаменты никак не повлияли на паразита, хирурги решили провести рискованную операцию.

Сейчас он восстанавливается после операции. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.