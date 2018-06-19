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Новости. Криминал
06:40, 19 Июня 2018

Мужчина и женщина учинили кровавую расправу над жительницей Кондопоги

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В Карелии раскрыто жестокое убийство, совершенное в городе Кондопога.

 

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц, и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Карелии.

По версии следствия, осенью 2017 года обвиняемые незаконно проникли в жилище жительницы Кондопоги. Во время визита они и хозяйка были пьяны. Произошел конфликт, в ходе которого мужчина и женщина избили потерпевшую руками, душили подушкой и веревкой, а затем причинили ей ножом колото-резаные ранения.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а обвиняемые с места происшествия скрылись, но были задержаны.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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