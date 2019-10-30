Мужчина на микроавтобусе обокрал гараж петрозаводчанина

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В полицию с заявлением о краже обратился горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что из его гаражного бокса были похищены слесарные инструменты и комплектующие автомобиля. Ущерб составил 54 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 23-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что к хищению подготовился: выбрал гараж, подыскал средства для его взлома, подъехал к нему на микроавтобусе. А когда проник внутрь, вынес все, что в дальнейшем смог бы продать.
Похищенное злоумышленник отнес в пункт приема металла, деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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