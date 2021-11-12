Мужчина на севере Карелии пострадал от собственной мести

Полиция Калевальского района распутала сложный клубок взаимоотношений бывших возлюбленных, сообщили в МВД Карелии.

В декабре в полицию Калевальского района обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой кражи, лишившись почти 3 тысяч рублей, и указал на подозреваемую — свою собственную 44-летнюю сожительницу.

Сотрудники уголовного розыска проверили информацию и выяснили настоящую подоплеку обращения в полицию. Оказывается, накануне сожители разошлись, и мужчина решил отомстить бывшей возлюбленной, выдумав историю о краже денег. При этом житель Калевалы был предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос.

Теперь мужчина сам стал фигурантом уголовного дела. Фигурант признался и раскаялся в содеянном. Незадачливому мстителю грозит до двух лет лишения свободы.