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Мужчина на севере Карелии пострадал от собственной мести

Новости. Криминал
17:40, 28 Декабря 2021
фото: © proprikol.ru

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Полиция Калевальского района распутала сложный клубок взаимоотношений бывших возлюбленных, сообщили в МВД Карелии.

В декабре в полицию Калевальского района обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что стал жертвой кражи, лишившись почти 3 тысяч рублей, и указал на подозреваемую — свою собственную 44-летнюю сожительницу.

Сотрудники уголовного розыска проверили информацию и выяснили настоящую подоплеку обращения в полицию. Оказывается, накануне сожители разошлись, и мужчина решил отомстить бывшей возлюбленной, выдумав историю о краже денег. При этом житель Калевалы был предупрежден об ответственности за заведомо ложный донос.

Теперь мужчина сам стал фигурантом уголовного дела. Фигурант признался и раскаялся в содеянном. Незадачливому мстителю грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-12-28 18:17:05
Никчемные мужичонки пошли, - сказал кот. :)
Гость
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