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Мужчина набил две татуировки рядом и разглядел в них непристойность

Новости. Общество
21:30, 13 Мая 2021
фото: Jimmy Ames
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Житель Англии обнаружил, что две его татуировки, по отдельности символизирующие любовь и год его рождения, вместе означают слово «похотливый».

Его историю рассказало издание Daily Mail, передает Лента.ру.

Во время отдыха в Майами в 2007 году 37-летний Джимми Эймс (Jimmy Ames), который работает менеджером службы поддержки в неназванной компании в городе Ипсуич, набил на левом предплечье иероглиф. Татуировка символизировала год, когда был рожден мужчина, — год Крысы по китайскому календарю.

Несколько лет спустя Эймс нанес на руку новый иероглиф, расположив его над предыдущим. Рисунок, который переводится как «любовь», герой посвятил отношениям с женой Микаелой (Michaela).

Через некоторое время супруги узнали, что вместе два иероглифа читаются как love rat («похотливый»). «Сначала это заставляло меня краснеть от стыда, ведь на теле моей жены — милые тату с именами наших детей. Потом мне стало дико смешно: раз это уже произошло, зачем паниковать? Лучше я отнесусь к этому с юмором», — прокомментировал британец.

По словам Эймса, в первое время Микаела была огорчена его оплошностью, однако в скором времени тоже начала подшучивать над китайской фразой. «Теперь у нас нет никаких проблем. Микаела знает, что я никогда не стану ей изменять, что бы ни было написано на моей руке», — заключил он.

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