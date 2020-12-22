Мужчина очнулся во время своих похорон, но потом умер

Житель Индии пришел в себя во время подготовки к погребению.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Samayam.

Инцидент произошел в районе Читтур. Мужчину нашли без сознания под деревом в одной из местных деревень. В таком состоянии он находился два дня.

Местные жители сообщили об этом властям, те приехали и осмотрели мужчину, после чего констатировали его смерть.

Мужчину планировали похоронить на окраине деревни. Однако при подготовке к погребению он очнулся и сел. Его доставили в больницу. Позже издание сообщило, что через сутки он умер.

Сельская полиция ведет расследование.