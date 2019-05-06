Мужчина ограбил квартиру в Петрозаводске, пока хозяева спали

Подозреваемый украл из квартиры на Кукковке деньги и куртку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 30-летняя горожанка и сообщила, что из её квартиры похищены куртка и деньги. Общий ущерб превысил 6 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что утром обнаружила пропажу имущества и незакрытую дверь в квартиру.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 44-летнего ранее судимого гражданина. Он безработный, ведет асоциальный образ жизни.

По версии полицейских, мужчина ночью зашёл в подъезд дома в микрорайоне Кукковка, дёрнул наугад дверь в квартиру и та оказалась не заперта. Очень тихо, чтобы не разбудить хозяев, он зашёл в прихожую, похитил куртку, а также деньги из кошелька. После этого подозреваемый скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом.