Мужчина ограбил магазин косметики в Петрозаводске

Петрозаводчанин спрятал товар под одежду, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились представители сетевого магазина косметики и бытовой химии. Они выявили недостачу товара на 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 33-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина зашел в магазин, украл товар и спрятал его под куртку.

Среди наименований были и недорогие принадлежности по уходу за полостью рта, и средства для душа и ванны, и мужской парфюм за 2 тысячи рублей.

Похищенное он сбыл, незаконно вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.