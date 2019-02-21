Мужчина ограбил пенсионерку на Ключевой

В Петрозаводске оперативники задержали подозреваемого в грабеже.

По данным полиции, в дежурную часть обратилась 58-летняя жительница микрорайона Ключевая. Она рассказала, что незнакомый мужчина напал на неё около супермаркета, похитил кошелек с банковскими картами и 9 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 39-летнего ранее судимого петрозаводчанина.

По версии следствия, днём злоумышленник заметил в одной торговой точке пожилую женщину с тростью, которая расплачивалась за покупки. Он последовал за ней по улице и на входе в супермаркет вырвал из рук пакет с кошельком. Впоследствии он выкинул все, кроме наличных денег. Их горожанин потратил в заведениях общепита.

Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован.