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Мужчина остановил переполненный автобус после смерти водителя

Новости. Общество
21:30, 09 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Житель Приморья смог остановить автобус, водитель которого внезапно скончался.

Инцидент случился в Находке. Водитель автобуса, отъехав от остановки "Первостроители", через несколько минут почувствовал себя плохо, упал на пол и, как впоследствии стало известно, скончался. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

"В это время очевидец произошедшего, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков не растерялся, оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство", — отмечает полиция.

Начальник отдела МВД по Находке полковник Вадим Трущенко поблагодарил Бернюкова, работающего в строительной сфере, за смелость и самоотверженность. Герою вручили благодарственное письмо.

Сам молодой человек рассказал, что инцидент произошел около 7:30 утра, когда он ехал на работу. Автобус был заполнен людьми, "примерно человек 40 было".

"Через пару минут после того, как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его", — цитирует Бернюкова полиция.

Впоследствии он "осознал, что могла произойти трагедия, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет".

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