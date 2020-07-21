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Мужчина пять дней провел на крыше дома после наводнения (ВИДЕО)

Новости. Общество
21:30, 21 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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В индийском штате Бихар мужчина забрался на крышу дома, чтобы спастись от наводнения, и несколько дней ожидал спасения.

Пострадавшего обнаружил представитель местных властей, приплывший в затопленный район на моторной лодке, чтобы оценить масштабы бедствия. Как выяснилось, мужчине пришлось выживать на крыше в течение пяти дней, пишет "Лента.Ру".

В результате разлива реки Гандак были затоплены прибрежные деревни. Под водой оказались сотни домов, не менее 250 человек были эвакуированы.

Видео, как снимали с крыши "счастливчика", опубликовано на сайте Newsflare.

В 2018 году сообщалось, что в Великобритании 102-летний мужчина три дня просидел на крыше собственного дома. По всей видимости, он забрался туда по приставной лестнице, чтобы поправить телевизионную антенну, и не смог спуститься.

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