Мужчина полтора часа орал на дереве в Петрозаводске, пытаясь доказать свой талант (ФОТО)

Спасатели сняли с березы высотой с 5-этажный дом мужчину, просидевшего там полтора часа.

Фото странного мужчины выложили читатели паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Вчера возле педагогического общежития по адресу: Повенецкая, 2, мужчина залез на дерево высотой с 5-ти этажное здание. Пытался доказать, что он талантливый, и орал на всю улицу, в итоге вызвали М. С. Сидел на дереве полтора часа, не хотел спускаться», — прокомментировали фото их авторы.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС Карелии, спасатели прибыли на вызов на улицу Повенецкая в 22.30. Мужчину с дерева пришлось вызволять пожарным с помощью автолесницы. Кроме того, присутствовал медицинский автомобиль. Пострадавших в инциденте не было.