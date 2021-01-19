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Мужчина, попавший в Петрозаводске под экскаватор, до сих пор находится без сознания

Новости. Общество
09:19, 20 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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ГИБДД Петрозаводска продолжает устанавливать личность пешехода, которого 14 января сбил экскаватор на проспекте Александра Невского.

В ДТП мужчина получил травму головы, упал, потерял сознание и был доставлен машиной скорой помощи в нейрохирургическое отделение БСМП Петрозаводска.

По информации ГИБДД Петрозаводска, пострадавший пешеход до сих пор находится в бессознательном состоянии. Личность его неизвестна.

"В настоящее время личность мужчины, пострадавшего в ДТП на проспекте Александра Невского, устанавливается. Если вы владеете информацией о потерпевшем, звоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", – говорится в сообщении ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 14 января в 16.05 в районе дома № 46 по проспекту Александра Невского 49-летний водитель, управляя колесным экскаватором Hitachi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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Комментарии

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dimchik19725
2021-01-20 10:07:20
Опубликуйте хоть фотографию пешехода!
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