ГИБДД Петрозаводска ищет родных и знакомых пешехода, которого сбил экскаватор

После ДТП на проспекте Александра Невского пешеход попал в нейрохирургическое отделение БСМП Петрозаводска.

Напомним, в минувший четверг, 14 января, в 16.05 в районе дома № 46 по проспекту Александра Невского 49-летний водитель, управляя колесным экскаватором Hitachi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП.

"В настоящее время личность пешехода устанавливается. Если вы владеете информацией о потерпевшем, звоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", – говорится в сообщении ГИБДД Петрозаводска.

Ранее в Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля.