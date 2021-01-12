В Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улицы Московская и Октябрьского проспекта.

В минувший вторник, 12 января, в 17.20 два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Московская и Октябрьского проспекта. Один участник ДТП, двигаясь по проспекту в сторону центра города, поворачивал налево, на Московскую. Вторая машина направлялась от центра по Октябрьскому. От удара последний автомобиль отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. От трагедии людей спасло ограждение, которое остановило участника ДТП.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, житель Мурманской области погиб в страшном ДТП на севере Карелии.