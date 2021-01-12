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В Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:19, 13 Января 2021
фото: © кадр из видео
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Авария произошла на перекрестке улицы Московская и Октябрьского проспекта.

В минувший вторник, 12 января, в 17.20 два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Московская и Октябрьского проспекта. Один участник ДТП, двигаясь по проспекту в сторону центра города, поворачивал налево, на Московскую. Вторая машина направлялась от центра по Октябрьскому. От удара последний автомобиль отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. От трагедии людей спасло ограждение, которое остановило участника ДТП.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, житель Мурманской области погиб в страшном ДТП на севере Карелии.

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Комментарии

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елпидифор
2021-01-13 13:27:15
Заноза, дело не в заборчике, а в головах. Я сам водитель, но не могу понять нынешних. Глядя на видео с ДТП. предполагаю, что это же зомби: не только не гасят скорость перед перекрестком, но даже не пытаются нажать на тормоз, увидев опасность, не говоря о том, чтобы повернуть руль. Просто тупо едут вперед и сталкиваются, как в иной компьютерной игрушке. Казалось бы, ну купил ты права в переходе, но думай о себе. Нет...
zanoza
2021-01-13 12:56:49
Ну вот же , пригодился заборчик :) Интересно , а выдержит ли этот забор очередное ДТП?
театральный критик
2021-01-13 12:31:02
Почему протестуны не визжат ? Антизаборники, ау :)
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