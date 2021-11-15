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Мужчина проломил стену во время драки в пивном баре райцентра Карелии

Новости. Общество
12:30, 06 Декабря 2021
фото: © freepik

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Росгвардейцы задержали дебоширов в Медвежьегорске, сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувшие пятницу и выходные дни группы задержания вневедомственной охраны Карелии четырежды выезжали по сигналам тревоги: три из них поступили из торговых заведений, один — из квартиры.

В пивном баре в Медвежьегорске возник конфликт между двумя молодыми людьми, 21 и 26 лет. В ходе потасовки один толкнул другого так, что тот проломил гипсокартонную стену. Решается вопрос о компенсации повреждения имущества. Оба драчуна были переданы полиции.

В Кеми и Петрозаводске были пресечены мелкие хищения. Кроме того, в Петрозаводске был задержан за угрозы расправы над бывшей женой 50-летний местный житель. Женщину в очередной раз выручила сигнализация, выведенная на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны.

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Комментарии

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кир
2021-12-06 12:50:08
Узаконенное пьянство - это преступление против человечности.
Неужели не понятно? :)
Гость
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