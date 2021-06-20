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На пляже в Петрозаводске, где утонули трое подростков, пропал мужчина 1
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Мужчина, пропавший на пляже в Петрозаводске, найден мертвым

Новости. Происшествия
15:01, 21 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Сутки в Петрозаводске искали мужчину, который пропал на пляже на Варкауса, где ранее утонули подростки.

В паблике «Доброспас» появилось сообщение, что объявленный 20 июня в розыск 45-летний мужчина обнаружен мертвым.

Ранее сообщалось, что он отдыхал на пляже в районе улицы Береговой и пропал.

Карельские спасатели сказали, что тело из воды не поднимали.

Комментаторы в паблике «Доброспас» писали, что видели похожего мужчину вечером на берегу на Варкауса, «на камнях сидел полулёжа».

Напомним, 11 июня в Онежском озере, в районе набережной Варкауса трое 15-летних подростков пошли купаться и утонули. По версии Следкома, погибшие дети не справились с течением.

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