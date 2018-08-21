Мужчина попытался угнать автомобиль на Перевалке

В Петрозаводске полицейские задержали мужчину за попытку угона отечественного авто.

По данным пресс-службы МВД Карелии, ночью 20 августа в одном из дворов по Ругозерскому переулку бдительные горожане обратили внимание на мужчину, который пытался проникнуть в припаркованный около дома отечественный автомобиль. Об этом они незамедлительно сообщили в полицию.

"Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого. К тому времени 27-летний ранее судимый житель города уже находился за рулём транспортного средства и пытался завести машину, соединив напрямую провода замка зажигания", - рассказали в пресс-службе.

Задержанного доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.