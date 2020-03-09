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Мужчина пытался угнать автомобиль у пожилой петрозаводчанки

Новости. Криминал
11:07, 10 Марта 2020
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
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В полицию о попытке угона заявила 61-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина обнаружила, что ее автомобиль вскрыт, а под рулем оголены провода.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 39-летнего подозреваемого. Мужчина разговаривал с заявительницей о приобретении транспорта. А в конце февраля решил самовольно перепарковать этот автомобиль. Подозреваемый вскрыл машину и попытался завести двигатель соединением проводов. Однако у него ничего не получилось. Тогда злоумышленник оставил попытки и скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее подростки угнали автомобиль в одном из районов Карелии.

 

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