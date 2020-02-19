Подростки угнали автомобиль в одном из районов Карелии

В полицию Олонецкого района с заявлением об угоне обратился 25-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что машина не была оборудована сигнализацией, в ней был сломан замок, а ключи владелец и его подруга часто оставляли внутри салона. Этим обстоятельством воспользовались злоумышленники, которые проникли внутрь и угнали машину.

Оперативники разыскали брошенную машину в Пряжинском районе. Полицейские установили подозреваемых – трех молодых людей, двое из которых – несовершеннолетние.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин устал ждать такси и угнал автомобиль.