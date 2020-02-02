Петрозаводчанин устал ждать такси и угнал автомобиль

Петрозаводчанка сообщила полиции о пропаже машины с парковки, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские выяснили, что до этого у 32-летней горожанки в гостях был друг. Они повздорили, после чего он покинул квартиру. С собой петрозаводчанин забрал ключи от машины. А выйдя во двор, угнал машину.
Через несколько минут мужчину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов они установили, что петрозаводчанин находится в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеет надлежащих документов на авто.
В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В полиции 29-летний подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил, что после ссоры долгое время не мог вызвать такси, и чтобы не затягивать ожидание, решил воспользоваться машиной подруги.
Возбуждено уголовное дело.
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