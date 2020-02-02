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Петрозаводчанин устал ждать такси и угнал автомобиль

Новости. Криминал
12:05, 03 Февраля 2020
фото: © ТАСС / Дмитрий Рогулин
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Петрозаводчанка сообщила полиции о пропаже машины с парковки, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что до этого у 32-летней горожанки в гостях был друг. Они повздорили, после чего он покинул квартиру. С собой петрозаводчанин забрал ключи от машины. А выйдя во двор, угнал машину.

Через несколько минут мужчину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов они установили, что петрозаводчанин находится в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеет надлежащих документов на авто. 

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции 29-летний подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил, что после ссоры долгое время не мог вызвать такси, и чтобы не затягивать ожидание, решил воспользоваться машиной подруги.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жители села в Карелии угнали автомобиль у пенсионера.

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