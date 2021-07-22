Мужчина пытался вынести под футболкой алкоголь из гипермаркета в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали 27-летнего петрозаводчанина, попавшегося на краже из магазина.

По информации Управления Росгвардии по Карелии, группа задержания петрозаводского отдела вневедомственной охраны получила сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из гипермаркетов города. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что причиной вызова стала попытка кражи товара. Охранник сообщил, что неизвестный спрятал под футболку алкогольную продукцию и попытался незаметно пронести похищенный товар мимо кассы самообслуживания.

Нарушителем оказался 27-летний горожанин. Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Сортавале кассир не смог остановить покупателя, укравшего бутылку крепкого алкоголя.