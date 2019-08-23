Мужчина пытался взыскать с карельской фирмы мнимый долг

Мужчина подделал судебный приказ, сообщили у правлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина хотел получить 125 тысяч рублей от фирмы в Карелии. Он отправил судебным приставам судебный приказ.

Однако в мировом суде, который "подтвердил", что судебный приказ о взыскании задолженности с ООО в пользу гражданина в сумме 125 тысяч рублей, судом не выдавался. Гражданское дело не поступало и не рассматривалось.

Постановление о возбуждении исполнительного производства судебным приставом Сегежского района было отменено.

Теперь лжезаявителю грозит привлечение к уголовной ответственности с применением наказания в виде ограничения в свободе на срок до двух лет, либо привлечением к принудительным работам на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.