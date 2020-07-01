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Мужчина с девушкой вышли на лодке в Ладожское озеро и пропали

Новости. Общество
10:38, 02 Июля 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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В Карелии полиция разыскивает 44-летнего мужчину и 25-летнюю девушку, которые пропали в Олонецком районе.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Олонецкого района разыскиваются без вести пропавшие Василий Шаламов 1976 года рождения и Александра Овчинникова Александра 1995 года рождения. Данные граждане 26 июня вблизи поселка Ильинский Олонецкого района вышли в акваторию Ладожского озера на лодке с мотором. До настоящего момента их местонахождение неизвестно.

Приметы:
Василий Шаламов: рост 180-185 см., плотного телосложения, стрижен налысо, седая борода, татуировка на правом предплечье в виде паутины. Был одет в плавки.

Александра Овчинникова: рост 160-165 см., среднего телосложения, темные волосы. Была одета в мастерку серого цвета на молнии, лосины серого цвета.

Всех обладающих информацией о местонахождении граждан просят сообщать по телефонам в Олонце: 8(81436)4-14-18, +7960-212-22-61 или +7921-225-47-16.

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Комментарии

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amez
2020-07-02 12:12:09
Какого числа пропали? Если в минувшие дни, когда приближался фронт со шквалистым ветром, то при чем тут полиция, спасатели уже должны искать. А народ по-прежнему не учёный, посмотреть прогноз погоды перед выходом, тем более в такое море, как Ладога, недосуг ??
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