Мужчина с девушкой вышли на лодке в Ладожское озеро и пропали

В Карелии полиция разыскивает 44-летнего мужчину и 25-летнюю девушку, которые пропали в Олонецком районе.

Сотрудниками уголовного розыска полиции Олонецкого района разыскиваются без вести пропавшие Василий Шаламов 1976 года рождения и Александра Овчинникова Александра 1995 года рождения. Данные граждане 26 июня вблизи поселка Ильинский Олонецкого района вышли в акваторию Ладожского озера на лодке с мотором. До настоящего момента их местонахождение неизвестно.

Приметы:

Василий Шаламов: рост 180-185 см., плотного телосложения, стрижен налысо, седая борода, татуировка на правом предплечье в виде паутины. Был одет в плавки.

Александра Овчинникова: рост 160-165 см., среднего телосложения, темные волосы. Была одета в мастерку серого цвета на молнии, лосины серого цвета.

Всех обладающих информацией о местонахождении граждан просят сообщать по телефонам в Олонце: 8(81436)4-14-18, +7960-212-22-61 или +7921-225-47-16.