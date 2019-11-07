Мужчина сломал девушке челюсть на парковке в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина ударил девушку по лицу за то, что она припарковала автомобиль на место его друга, сообщили в МВД Карелии.

В Отдел полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску обратилась 32-летняя горожанка. Неизвестный ударил ее по лицу. Медики диагностировали перелом челюсти. Согласно исследованию, полученные травмы оценены экспертом как вред здоровью средней тяжести.

Полицейские выяснили обстоятельства происшествия. В один из дней потерпевшая подошла к своему автомобилю, припаркованному на улице Шотмана, и услышала от прохожего претензии по поводу парковки. Мужчина сказал, что она якобы оставила свою машину на месте, которое принадлежит его другу. Автовладелица не согласилась с такими доводами и после этого получила от незнакомца удар кулаком в лицо.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого - 39-летнего петрозаводчанина. В настоящее время по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Ранее петрозаводчанин Роман Максимихин, избивший на парковке своего соседа, был приговорен к 3 годам колонии.