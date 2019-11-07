Подписаться
Новости. Криминал
11:54, 07 Ноября 2019
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС,

Мужчина сломал девушке челюсть на парковке в Петрозаводске

Загрузка...

В Петрозаводске мужчина ударил девушку по лицу за то, что она припарковала автомобиль на место его друга, сообщили в МВД Карелии.

В Отдел полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску обратилась 32-летняя горожанка. Неизвестный ударил ее по лицу. Медики диагностировали перелом челюсти. Согласно исследованию, полученные травмы оценены экспертом как вред здоровью средней тяжести.

Полицейские выяснили обстоятельства происшествия. В один из дней потерпевшая подошла к своему автомобилю, припаркованному на улице Шотмана, и услышала от прохожего претензии по поводу парковки. Мужчина сказал, что она якобы оставила свою машину на месте, которое принадлежит его другу. Автовладелица не согласилась с такими доводами и после этого получила от незнакомца удар кулаком в лицо.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого - 39-летнего петрозаводчанина. В настоящее время по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Ранее петрозаводчанин Роман Максимихин, избивший на парковке своего соседа, был приговорен к 3 годам колонии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
01.11.2019, 08:05
Лидера бандитской группировки Карелии будут судить за жестокие убийства

Аналитика

Сегодня 09:26
Обществоведение
Память с грамматическими ошибками 3
В Петрозаводске решили перебрать брусчатку у Вечного Огня, но так и не исправили ошибки на городских мемориалах.
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:46
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
05.11.2019 14:33
архив чтиво

Медиа

Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
06.11.2019 11:52
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»