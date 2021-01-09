Мужчина со сломанной ногой пропал в Петрозаводске

В Петрозаводске ищут 65-летнего мужчину, который вышел из дома 7 января и пропал. У него серьезные проблемы со здоровьем.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивают Геннадия П. 1955 года рождения, который 7 января в 14.00 покинул дом на ул.Советской до настоящего момента не вернулся.

"Имеет проблемы со здоровьем - хромает на правую ногу (гипс), не слышит на левое ухо, страдает приступами эпилепсии (после приступа может быть дезориентирован)", - сообщается в паблике "Доброспас".

Был одет: куртка зеленая с серыми рукавами, штаны синие, обувь чёрная, шапка чёрная.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 7 января, полиция просит незамедлительно сообщать по телефонам: +7- 911-415-25-87, +7-911-402-49-26, (814-2) 739-154.