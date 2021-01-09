Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии 1
Сегодня 09:21
Двое маленьких детей госпитализированы в Карелии после катания на "ватрушке" 4
Сегодня 10:26
Рождественская ярмарка закрывается в Петрозаводске
09.01.2021 15:42
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа 8
09.01.2021 21:40
Российские биатлонисты установили очередной антирекорд 9
09.01.2021 19:40

Мужчина со сломанной ногой пропал в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:14, 10 Января 2021
фото: источник: "Доброспас"/https://vk.com/dobrospas
Загрузка...

В Петрозаводске ищут 65-летнего мужчину, который вышел из дома 7 января и пропал. У него серьезные проблемы со здоровьем.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивают Геннадия П. 1955 года рождения, который 7 января в 14.00 покинул дом на ул.Советской до настоящего момента не вернулся.

"Имеет проблемы со здоровьем - хромает на правую ногу (гипс), не слышит на левое ухо, страдает приступами эпилепсии (после приступа может быть дезориентирован)", - сообщается в паблике "Доброспас".

Был одет: куртка зеленая с серыми рукавами, штаны синие, обувь чёрная, шапка чёрная.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого или видел его после 7 января, полиция просит незамедлительно сообщать по телефонам: +7- 911-415-25-87, +7-911-402-49-26, (814-2) 739-154.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2021-01-10 14:00:31
при - 20 находят, конечно...
кир
2021-01-10 12:06:31
Судьба.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
03.01.2021, 11:02
В Петрозаводске женщина выпала с пятого этажа и осталась жива (ФОТО)

Аналитика

04.01.2021 10:30
Политкухня
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
Год 75-летия Великой Победы и 100-летия Карелии, год крупных проектов; год серьезных испытаний и вызовов, с которыми мы раньше не сталкивались.
"Клиники на Чайкиной": сдать тесты на коронавирус COVID-19 можно и в январские праздничные дни 1
04.01.2021 09:50
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
25.12.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

03.01.2021 10:29
Без политики
Травма – не помеха зимнему отдыху
Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт "Костной клиники" в Петрозаводске
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 4
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»