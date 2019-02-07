Мужчина спас семью на трассе "Кола"

Автомобиль съехал в кювет и наполовину погрузился в снег. Проезжающий мимо мужчина, сотрудник МЧС, помог семье.

МЧС Карелии разместили у себя в группе "ВКонтакте" письмо благодарности.

Член семьи, попавшей в ДТП, рассказал, что 5 февраля они ехали по ФАД "Кола" в Мурманск. Около 10.00 водитель не справился с управлением и съехал за пределы обочины вниз в глубокий сугроб по направлению к лесополосе метров на 5-6 от дороги.

"Наше положение в ту минуту оставляло желать лучшего. В это же время рядом проезжали Кирилл с супругой, которые, увидев наше затруднительное положение, незамедлительно остановились и оказали неоценимую помощь! Кирилл очень профессионально организовал и принимал участие в операции по нашему спасению. Остановил проезжающий мимо грейдер, четко спланировал и объяснил мне и водителю грейдера, что нужно делать. Кирилла постоянно поддерживала его супруга. К сожалению, ее имя мы не успели спросить. Она помогла пересадить наших двоих малолетних детей в их машину", – пишет участник ДТП.