Мужчина, угрожая ножом, вынес из магазина в Петрозаводске банку мясных консервов

Сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска по горячим следам задержали мужчину, который пришел в магазин с ножом и забрал банку консервов, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступило заявление директора одного из продуктовых магазинов. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Работница магазина рассказала, что вечером в торговом зале один из посетителей похитил со стеллажа банку мясных консервов. После чего, угрожая ножом, покинул магазин, несмотря на попытки персонала остановить его и заставить оплатить товар. Благодаря полученному описанию злоумышленника в течение часа наряд ППС задержал на улице подозреваемого — 48-летнего петрозаводчанина и доставил его в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.