Мужчина украл инструменты из автомобиля петрозаводчанина

Ущерб составил 3,2 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции о краже заявил 37-летний петрозаводчанин. Он отдал свою машину в аренду, а получил ее обратно без набора инструментов, хранившихся в салоне. Ущерб составил 3,2 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 39-летнего знакомого арендатора. Он рассказал полицейским, что по просьбе друга забирал вещи из салона автомобиля. Там он приметил набор инструментов и похитил его. Приятелю о случившемся не рассказал.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.