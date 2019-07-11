Мужчина украл инструменты из автомобиля петрозаводчанина

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Ущерб составил 3,2 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции о краже заявил 37-летний петрозаводчанин. Он отдал свою машину в аренду, а получил ее обратно без набора инструментов, хранившихся в салоне. Ущерб составил 3,2 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 39-летнего знакомого арендатора. Он рассказал полицейским, что по просьбе друга забирал вещи из салона автомобиля. Там он приметил набор инструментов и похитил его. Приятелю о случившемся не рассказал.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.
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