Мужчина украл из хозпостройки в Петрозаводске перфоратор

В полицию с заявлением о краже обратился представитель организации, расположенной в микрорайоне Перевалка, сообщили в МВД Карелии.

Из хозяйственного помещения были похищены перфоратор, фрезер и телевизионная приставка. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 19-летний подозреваемый. Молодой человек рассказал, что вскрыл отдельно стоящую постройку. Предметом хищения стало имущество пригодное для продажи. В дальнейшем похищенное было реализовано через одно из мобильных приложений. Вырученные 3 тысячи рублей потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.