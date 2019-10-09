Мужчина украл из хозпостройки в Петрозаводске перфоратор

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В полицию с заявлением о краже обратился представитель организации, расположенной в микрорайоне Перевалка, сообщили в МВД Карелии.
Из хозяйственного помещения были похищены перфоратор, фрезер и телевизионная приставка. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен 19-летний подозреваемый. Молодой человек рассказал, что вскрыл отдельно стоящую постройку. Предметом хищения стало имущество пригодное для продажи. В дальнейшем похищенное было реализовано через одно из мобильных приложений. Вырученные 3 тысячи рублей потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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