Мужчина украл из магазина в Петрозаводске бутылку коньяка

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Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции обратился представитель сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Кукковка. Посетитель похитил товар стоимостью 3 тысячи рублей.
Полицейские установили подозреваемого – 21-летнего петрозаводчанина. Молодой человек рассказал, что пришел в магазин, выбрал дорогостоящий коньяк в картонной упаковке и похитил его.
Работники торговли внимания на него не обратили. Похищенное петрозаводчанин сбыл за 1,5 тысячу рублей. Деньги он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.
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