Мужчина украл из магазина в Петрозаводске бутылку коньяка

Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции обратился представитель сетевого магазина, расположенного в микрорайоне Кукковка. Посетитель похитил товар стоимостью 3 тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 21-летнего петрозаводчанина. Молодой человек рассказал, что пришел в магазин, выбрал дорогостоящий коньяк в картонной упаковке и похитил его.



Работники торговли внимания на него не обратили. Похищенное петрозаводчанин сбыл за 1,5 тысячу рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.