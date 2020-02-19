Мужчина украл ящик с пожертвованиями из аптеки в Петрозаводске

В полицию поступило сообщение о грабеже в аптеке, сообщили в МВД Карелии.

Фармацевт, заявившая о преступлении, рассказала, что посетитель несколько дней назад вырвал прикрученный к столу ящик для пожертвований и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 25-летнего подозреваемого. Он пояснил, что до этого уже имел опыт хищения точно такого же имущества. Правда, владелец того ящика не заявил о случившемся. Злоумышленник надеялся избежать наказания и в этот раз.

В ящике оказалось 700 рублей. Деньги мужчина потратил, а ящик выбросил в подвал одного из домов.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанина, укравшего ящик для пожертвований, будут судить.