Мужчина украл лодочный мотор из гаража в Карелии

В полицию Медвежьегорского района обратился 41-летний горожанин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что из его гаража похищен лодочный мотор стоимостью более 30 тысяч рублей. Но следов взлома нет, замок был открыт ключом.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 40-летнего ранее судимого местного жителя. По версии следствия, он похитил у своего приятеля, брата заявителя, ключ от гаража, в котором ранее уже бывал.

После этого гражданин направился в бокс, где совершил хищение мотора. Впоследствии житель Карелии спрятал его неподалеку в лесной зоне и стал искать покупателей, однако не успел.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное имущество возвращено владельцу.