В Карелии мужчина украл оставленные в банкомате деньги

В полицию Кондопожского района с заявлением о краже обратилась 49-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что отвлеклась на телефонный разговор, поэтому забрала только банковскую карту, а 6,5 тысяч рублей забыла. Когда гражданка спустя 15 минут вернулась к банкомату, наличных в купюроприемнике уже не было.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 34-летнего горожанина. Он сознался в содеянном. Мужчина подошел к банкомату для совершения перевода, заметил забытые кем-то наличные и похитил их. Впоследствии мужчина потратил чужие деньги на продукты и алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.