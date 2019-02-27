В Карелии мужчина украл оставленные в банкомате деньги

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В полицию Кондопожского района с заявлением о краже обратилась 49-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.
Она рассказала, что отвлеклась на телефонный разговор, поэтому забрала только банковскую карту, а 6,5 тысяч рублей забыла. Когда гражданка спустя 15 минут вернулась к банкомату, наличных в купюроприемнике уже не было.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 34-летнего горожанина. Он сознался в содеянном. Мужчина подошел к банкомату для совершения перевода, заметил забытые кем-то наличные и похитил их. Впоследствии мужчина потратил чужие деньги на продукты и алкоголь.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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