Мужчина украл телефон у спящего собутыльника

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В полицию с заявлением о краже обратился 28-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Когда мужчина отдыхал в питейном заведении, кто-то похитил его телефон. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 32-летнего подозреваемого. Он рассказал, что распивал спиртное в компании малознакомых людей. Один из них уснул, его телефон лежал на столе. Злоумышленник похитил телефон, чтобы выручить денег на выпивку.
Возбуждено уголовное дело.
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