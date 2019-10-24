Мужчина украл телефон у спящего собутыльника

В полицию с заявлением о краже обратился 28-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Когда мужчина отдыхал в питейном заведении, кто-то похитил его телефон. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 32-летнего подозреваемого. Он рассказал, что распивал спиртное в компании малознакомых людей. Один из них уснул, его телефон лежал на столе. Злоумышленник похитил телефон, чтобы выручить денег на выпивку.

Возбуждено уголовное дело.