Мужчина украл телефон в кафе Петрозаводска

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже телефона, обратился 18-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что днем заходил пообедать в кафе и забыл там мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Когда вернулся за гаджетом, его на месте не оказалось.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 28-летнего ранее несудимого горожанина. Он сознался в содеянном и рассказал, что также в тот день был в кафе, заметил оставленный на столе мобильный и похитил его.

Впоследствии гражданин пользовался чужим телефоном.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.