Мужчина украл телефон в кафе Петрозаводска

Новости по теме
Загрузка...
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже телефона, обратился 18-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.
Заявитель рассказал, что днем заходил пообедать в кафе и забыл там мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Когда вернулся за гаджетом, его на месте не оказалось.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 28-летнего ранее несудимого горожанина. Он сознался в содеянном и рассказал, что также в тот день был в кафе, заметил оставленный на столе мобильный и похитил его.
Впоследствии гражданин пользовался чужим телефоном.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.12.2018, 15:08
19.12.2018, 12:48
19.12.2018, 12:52
21.12.2018, 15:30
24.12.2018, 12:12
Аналитика
Сегодня 16:00
Капитал
Водоочистные сооружения Петрозаводска перешли на новый способ очистки воды.
24.12.2018 15:33
24.12.2018 13:30
21.12.2018 14:09
20.12.2018 12:45
Чтиво
Сегодня 11:03
Без политики
Врач Офтальмологического центра Карелии рассказал, что делать, если вам прилетела в глаз пробка от шампанского или искра бенгальского огня, а также объяснил, что может произойти со зрением человека, который никогда не пил и не курил, а в Новый год решил попробовать все и сразу.
Сегодня 08:00
24.12.2018 16:18
21.12.2018 13:01
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии