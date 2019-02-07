Мужчина украл у петрозаводчан банковские карты

Сотрудники полиции установили подозреваемого в нескольких кражах, сообщили в МВД Карелии.

В первом случае преступление было совершено из офиса на ул. Путейской. Воспользовавшись тем, что в кабинете никого не оказалось, злоумышленник похитил кошелек, в котором находились мелочь, банковская карта и записка с парольной информацией. Вскоре со счета владелицы карты были списаны 9 тысяч рублей.

Аналогичная участь постигла жительницу Петрозаводска, которая оставила без присмотра кошелек в офисе на улице Лежневой. Женщина также хранила карту вместе с запиской о пин-коде. С ее счета исчезли 80 тысяч рублей.

Примечательно, что при опросе граждан на местах преступлениий они рассказывали полицейским о подозрительном мужчине, который незадолго до исчезновения имущества заходил в здание, а также сообщали его приметы и во что он был одет.

Однако на видеозаписях с камер банкоматов был запечатлен гражданин в другой одежде. Сейчас уже известно, что подозреваемый перед тем, как обналичить денежные средства, переодевался

На мужчину завели уголовные дела. Следствие продолжается.