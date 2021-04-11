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Мужчина в Борисоглебске задушил напавшую на него бешеную волчицу

Новости. Происшествия
19:10, 12 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Бешеный хищник атаковал супружескую пару на окраине города и начал грызть мужчине ногу.

Об этом рассказало РИА Новости.

Житель город Борисоглебск Воронежской области задушил напавшую на него волчицу, у которой затем было обнаружено бешенство, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.

«Нападение волчицы случилось в пятницу вечером на окраине города. Муж с женой вышли на прогулку, где-то в полдесятого-десять вечера, и заметили приближающееся животное. Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, животное бросилось на мужчину, и стало грызть ему ногу.

«Мужчина все сделал правильно. Он сразу начал разжимать ему челюсть, постарался прижать к земле, придушить. Он справился, он большой молодец», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, мужчине сразу вызвали скорую, у него пострадала нога. Волчицу отправили на анализы.

«Они показали бешенство. Мужчина пройдет курс антирабической вакцинации, ничего страшного… Я всю жизнь отработала здесь в ветеринарии, с 1987 года, при мне это первый случай бешенства у волка», — добавила представитель станции по борьбе с болезнями животных.

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