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Мужчина в камуфляже выехал из деревни в Карелии и пропал – его внедорожник найден в карьере

Новости. Происшествия
08:05, 21 Апреля 2021
фото: источник - паблик Доброспас
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Полиция в Карелии просит помочь найти мужчину, который выехал из деревни на внедорожнике 18 апреля и пропал.

Как сообщается в паблике «Доброспас», сотрудники полиции Прионежского района разыскивают без вести пропавший Сергея Романова 1958 года рождения, который рано утром 18.04.2021 года выехал на а/м Нива из дома в деревне Половина и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет: камуфляжный костюм, сапоги болотники зеленого цвета.

Автомобиль был обнаружен 19 апреля в старом карьере в 1,2 км от деревни Половина в сторону Петрозаводска.

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемом или видел его после 6 утра 18.04.2021 г., полиция просит незамедлительно сообщать по номерам телефону: +7-911-403-62-66.

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