Мужчина в Карелии порезал сожительнице шею

По теме
Загрузка...
Следователи в Кеми возбудили уголовное дело о покушении на убийство на 32-летнего мужчину.
По версии следствия, в ночь на 5 мая обвиняемый был дома в городе Кемь. В состоянии алкогольного опьянения он напал на свою сожительницу и причинил ей колото-резаное ранение шеи.
"Потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла противостоять ему. В результате женщину доставили в лечебное учреждение, где ей была оказана медицинская помощь и она осталась жива", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.
Обвиняемый арестован. По делу допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, кроме того, будут проведены другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По теме
Выбор читателей
06.05.2018, 22:11
07.05.2018, 15:37
04.05.2018, 06:40
07.05.2018, 12:16
06.05.2018, 13:53
Аналитика
10.05.2018 15:55
Политкухня
Андрей Рогалевич собрался в губернаторы.
10.05.2018 12:06
07.05.2018 12:16
03.05.2018 12:24
03.05.2018 11:22
Чтиво
10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
08.05.2018 12:55
08.05.2018 12:32
04.05.2018 10:09
Медиа
10.05.2018 11:08
Комментарии