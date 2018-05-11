Мужчина в Карелии порезал сожительнице шею

Следователи в Кеми возбудили уголовное дело о покушении на убийство на 32-летнего мужчину.

По версии следствия, в ночь на 5 мая обвиняемый был дома в городе Кемь. В состоянии алкогольного опьянения он напал на свою сожительницу и причинил ей колото-резаное ранение шеи.

"Потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла противостоять ему. В результате женщину доставили в лечебное учреждение, где ей была оказана медицинская помощь и она осталась жива", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.

Обвиняемый арестован. По делу допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, кроме того, будут проведены другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.