Мужчина в Карелии забил до смерти родную мать

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Житель Сегежского района обвиняется в причинении смерти свой матери, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, 36-летний житель одного из поселков Сегежкого района поссорился со своей матерью и избил ее. Женщина была доставлена в лечебное учреждение, где скончалась от полученных травм.
В настоящее время обвиняемый арестован. Ему предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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