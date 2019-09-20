Мужчина в Карелии забил до смерти родную мать

Житель Сегежского района обвиняется в причинении смерти свой матери, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 36-летний житель одного из поселков Сегежкого района поссорился со своей матерью и избил ее. Женщина была доставлена в лечебное учреждение, где скончалась от полученных травм.

В настоящее время обвиняемый арестован. Ему предъявлено обвинение по ст. 111 УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.